İstanbul Valiliği'nden yüksek sıcaklık uyarısı: Saat 11.00-16.00 arasında dikkatli olun

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. İstanbul da bu kentlerden birisi. Valilik tarafından yapılan açıklamada "Sıcak hava dalgası nedeniyle, bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Özellikle yaşlıların ve çocukların saat 11.00-16.00 arasında güneşe çıkmaması istendi.

"5-10 DERECE ÇIKACAK"

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarından itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine girmesinin öngörüldüğü belirtildi. Açıklamada, "11 Temmuz 2023 Salı günü Trakya'dan başlayarak bölgemizin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ilimizde beklenen sıcaklık (°C); İstanbul : 32-36

SAAT VERİLDİ

Sıcak hava dalgası nedeniyle, bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."