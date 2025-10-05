İstanbul Valiliği'nden 'Sumud aktivisti Erdem Özveren gözaltına alındı' iddialarına yalanlama

İstanbul Valiliği, Sumud Filosu'nda İsrail tarafından gözaltına alınıp Türkiye'ye getirilen Türk aktivist Erdem Özveren'in gözaltına alındığı yönündeki iddiaları yalanladı.

"İDDİALAR TÜMÜYLE ASILSIZDIR"

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Valiliği: Çeşitli sosyal medya mecralarında, Sumud Filosuna katılan vatandaşlarımızdan E.Ö.'nün "İsrail'e karşı yürüttüğü boykot çalışmaları nedeniyle boykot listesindeki firmaların şikayeti üzerine gözaltına alındığı"na dair iddialar paylaşılmıştır. Bu iddialar tümüyle asılsızdır.

EŞİ KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ

Sumud filosu kafilesi İstanbul Havalimanı'nda en üst düzey kamu görevlilerive vatandaşlarımız tarafından VİP terminalinde coşkuyla karşılanmıştır. Kafileyle yurda dönen E.Ö. adlı vatandaşımız hakkında eşi tarafından3 Ekim 2025 tarihinde ilimiz Eyüpsultan İlçesi Akşemsettin Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusu yapılmıştır. E.Ö. isimli vatandaşımıza, VİP terminal girişinde bu kayıp başvurusunedeniyle sadece form düzenlenmiş, gözaltı veya başkaca bir işlem yapılmamıştır. E.Ö, kimlik işlemlerinin ardından, geldiği kafileyle birlikte Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir.

"KAFİLEYİ İSTANBUL'DA MİSAFİR ETMEKTEN ONUR DUYMAKTAYIZ"

Terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ablukasını kırmak için oluşturulan Sumud Filosu kafilesi, Valiliğimiz tarafından otellerimizde misafir edilmektedir. İnsanlık onurunu korumak için bedel ödemeyi göze alan kafileyi İstanbul'da misafir etmekten İstanbul Valiliği olarak onur duymaktayız. Kafileye kötü muamele, gözaltı vb. şekilde uygulamaların yapıldığı iddiaları ise gerçeği yansıtmamaktadır."

NE OLMUŞTU?

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için Akdeniz'den yola çıkan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı. Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu. Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

İsrail donanması, 1 Ekim akşamı filodaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirdi ve yüzlerce aktivisti gözaltına aldı. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan filoya uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir "terör eylemi" olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin Türkiye'ye getirilmesi için talimat verdi. Ayrıca bazı ülkelerden gelen tahliye talepleri de değerlendirildi.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerin, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı.

İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket eden THY uçağı dün saat 15.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk toplam 137 kişi bu seferle İstanbul'a geldi. Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı.

Daha sonra Adli Tıp Kurumu Başkanlığına sevk edilen ve sağlık kontrolünden geçirilen aktivistlerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında görevlendirilen 11 savcı tarafından ifadelerine başvuruldu. İsrail'de kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ise en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalar sürüyor.