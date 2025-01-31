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İstanbul Valiliği'nden kar ve soğuk uyarısı

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İstanbul Valiliği Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Salı gününden itibaren hava sıcaklığının düşeceği ve karla karışık yağmur, kar yağışının görülebileceğini belirtti. Açıklamada ayrıca soğuk hava ve rüzgarın bir hafta boyunca etkisini sürdüreceği, kar yağışı ve buzlanmayla don olaylarına karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece düşmesinin beklendiğini bildirmesinin ardından İstanbul Valiliği de yeni bir uyarıda bulundu.

SALIDAN İTİBAREN ETKİSİNİ GÖSTERECEK

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da Salı gününden itibaren hava sıcaklığının düşeceği, karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği belirtildi.

Valilik açıklamasında "İstanbul'da hava sıcaklığı Salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Meteoroloji'ye göre; 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının azalacağı, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ila 12 dereceazalarak bölgemiz genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. İstanbul'da Salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olması bekleniyor" denildi.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Açıklamada ayrıca "Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, Salı gününden itibaren bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Söz konusu periyotta karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği'nden kar ve soğuk uyarısı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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