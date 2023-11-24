İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Huzurevini Ziyaret Ederek Emekli Öğretmenleri Kutladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları, Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevini ziyaret ederek, burada kalanların Öğretmenler Günü'nü kutladı. Polis memurları, emekli öğretmenlerle sohbet ederek, çiçek ve hediye takdim etti. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da sevgi ve saygı dileklerini ileten polisler, kendi elleriyle yaptıkları kupaları da emekli öğretmenlere armağan verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memurları, Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevini ziyaret ederek, burada kalanların Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Üsküdar'daki huzurevine gelen polis memurları, emekli öğretmenlerle sohbet ederek, çiçek ve hediye takdim etti. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da sevgi ve saygı dileklerini ileten polisler, kendi elleriyle yaptıkları kupaları da emekli öğretmenlere armağan verdi.

Ziyarette, İstanbul Valisi Davut Gül'ün öğretmenler adına diktirdiği fidanların sertifikaları da huzurevi sakinlerine takdim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Cihan Ateş, ziyaretin kendileri için de anlamlı olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin toplumdaki tüm bireylerin hayatında önemli izler bıraktığını belirten Ateş, "Çocukken öğretmenlerimizi sadece öğretici olarak görüyorduk. Ama şimdi görüyoruz ki bizim hayat çizgimizi belirleyen, kariyer planımızı yapan tamamen öğretmenlerimizmiş. Bunlar büyük nimetler. Bu şekilde vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Öğretmenlerin kendilerini büyük bir neşeyle karşıladığını ve uzun süre sohbet ettiklerini anlatan Ateş, duygularını, "Onlar mutlu oldukça biz de mutlu olduk. Tarifsiz bir duygu. Kelimelerle anlatılmaz." sözleriyle ifade etti.

"İyi ki öğretmen olduk, iyi ki çocuk yetiştirdik"

Huzurevinde kalan 94 yaşındaki emekli resim öğretmeni Orhan Şide, polis ekiplerinin ziyaretinin kendileri için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Bir öğretmen olarak söylemek istediği ilk şeyin, "sevgi, saygı, hoşgörü ve dürüstlüğün korunması gerektiği" olduğunu ifade eden Şide, "Memleket sevgisi evlat, çocuk sevgisiyle başlar. Öğretmenin bu sevginin içinde olması lazım. O çocuklar bizim çocuklarımız. Onlara ne öğretirsek yarın onunla karşılaşacağız. İyi ki öğretmen olduk, iyi ki çocuk yetiştirdik. " diye konuştu.

94 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Melahat Şide de huzurevinde eşi Orhan Şide'yle birlikte kaldıklarını belirterek, "Tecrübeli duygusal bir öğretmen olarak çok şey söylemek istiyorum. Çok duygu ve heyecan doluyum bugün. Tüm öğretmenlere sevgi dolu saygı dolu bir hayat diliyorum. "ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmen Nezihe Ergezen ise ziyaretin kendisini mutlu ettiğini, öğretmenlerin böyle günlerde unutulmamasının büyük gurur kaynadığı olduğunu belirtti.

Huzurevinde vaktini resim çizerek geçirdiğini aktaran Ergezen, "Öğretmenlik çok güzel bir şey. Onlara iyiyi, güzeli anlatmak harika bir duygu. O yola sevk etmek, vatanını sevmesini, doğru, başarılı olmayı, sağlıklı olmayı öğretmek çok önemli. " dedi.