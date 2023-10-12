İstanbul'dan bunalanlar Tiny House'lara akın ediyor

İSTANBUL - Metropol şehirlerin gürültüsü, stresinden bunalanlar ve salgın döneminde eve kapanmaların ardından Tiny House'lara ilgi arttı. Özellikle İstanbul'un batısına yapılan yeni projelere vatandaşlar ilgi gösteriyor. Hafta sonu istirahatleri içinde tercih edilen araç şasi üzerindeki taşınabilir evler, tabiatın içerisinde pratik bir, nefes alma mekanı oluyorlar.

Şehrin stresinin oluşturduğu olumsuz etkilerden uzaklaşmak isteyen İstanbullular, özellikle son zamanlarda doğaya dönüyor. Pandeminin de ardından Tiny House'lara ilgi arttı. Özellikle İstanbul'un batısına büyük projeler yapılıyor. Kimi vatandaş deprem endişesiyle kent merkezinden uzaklaşma arayışında, kimisi ise İstanbul'un kalabalığından uzaklaşıp yeşile, toprağa dokunup, doğa ile iç içe olmak istiyor. Pandemi ve İstanbul'da beklenen deprem, mega kentte vatandaşları farklı yaşam arayışlarına yönlendiriyor.

Teknolojik, son trend yaşam alanları Tiny House'lar ve arsalar Green Life Arsa tarafından düzenlenen yeşil ve çevre temalı 100. Yıl Festivali'nde görücüye çıktı. İstanbul'un arka bahçesi Çatalca'da düzenlenen festivalde mangal keyfi yapıldı, anne ve babalar yeni trend Tiny House modellerini inceledi, çocuklar ise renkli aktivitelerle doyasıya eğlendi. Yeni nesil Tiny House'lar ve geniş araziler katılımcıları cezbetti. Rahatlıkla hareket ettirilen yeni yaşam alanları, kısa süre içinde farklı arazilerde konut olarak kullanılma imkanı sunuyor. İstanbul'un monotonluğundan kaçıp nefes almak isteyenler, Türkiye'nin dört bir yanından, hatta yurt dışından vatandaşlar, Çatalca İnceğiz Köyü'nde düzenlenen festivale gelerek mobil evlerin yeni modellerini görme, bilgi alma fırsatı buldu.

"Kira artışı ve ev fiyatları ilgiyi arttırdı"

İstanbul'da akademisyenlerin art arda yaptıkları deprem açıklamaları, kira ve ev fiyatlarındaki fahiş artışın olması Çatalca ve Trakya gibi yakın yerleri cazip kıldı. Green Life Genel Müdürü Şenel Güneysu Cumhuriyet bayramı yaklaşırken 100. yıl coşkusunu festival tadında yaşamak istediklerini ifade ederek güzel bir etkinliğe imza attıklarını, aynı zamanda katılımcı vatandaşlara yeni yaşam alanları Tiny House son trendlerini gösterdiklerini belirtti. Herşeyin yasal çerçeveler içinde olması gerektiğine dikkat çeken Güneysu, "Tiny House için gerekli belgeler olan O2, O1 belgeleri ve trafiğe tescilli olması gerekiyor. Aksi takdirde imarsız arsalar kanuna göre tarla vasfında arazi de olsa bunları koymaları sıkıntı olabilir. Bizler burada tüm misafirlerimize farklı alternatifler sunuyoruz. Tiny House satışları yapılan yaşam alanlarının elektrik, su ve kanalizasyon gibi alt yapılarının olup olmadığının sorgulanması çok önemli" diye konuştu.