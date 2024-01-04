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İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan skandal görüntüler: Turistlerin attığı dolar ve euroları topladılar

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İstanbul'un turistik mekanlarından Yerebatan Sarnıcı'nda çarpıcı bir olay yaşandı. Sarnıcı ziyaret eden bazı vatandaşlar, turistlerin dilek tutmak için suya attığı madeni dolar ve euroları toplamaya çalıştı. Bu durum sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Güncel dolar/TL ve euro/TL kurlarının yüksekliği düşünüldüğünde, bu durum dikkat çekici hale geldi.

İstanbul'un ünlü turistik mekanlarından biri olan Yerebatan Sarnıcı'ndan çarpıcı görüntüler geldi. Sarnıcı ziyaret eden bazı vatandaşlar, turistlerin dilek tutmak için suya attığı madeni dolar ve euroları toplamaya çalıştı.

TURİSTLERİN ATTIĞI PARALARI TOPLADILAR

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret eden bazı vatandaşların, turistlerin suya attığı paraları toplamaya çalıştığı görüldü.

İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan skandal görüntüler: Turistlerin attığı dolar ve euroları topladılar

Güncel dolar/TL kurunun 29.78 ve güncel euro/TL kurunun ise 32.58 olduğu şu günlerde, Yerebatan Sarnıcı'ndan gelen görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

İşte görüntülere gelen bazı yorumlar:

İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan skandal görüntüler: Turistlerin attığı dolar ve euroları topladılar

İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan skandal görüntüler: Turistlerin attığı dolar ve euroları topladılar

İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan skandal görüntüler: Turistlerin attığı dolar ve euroları topladılar

İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan skandal görüntüler: Turistlerin attığı dolar ve euroları topladılar

İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan skandal görüntüler: Turistlerin attığı dolar ve euroları topladılar

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Yerebatan Sarnıcı İstanbul turist Turizm Yaşam Kültür Sanat Haberler

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