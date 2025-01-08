İstanbul'daki yalancı bahara aldanmayın kar kapıya dayandı

Türkiye Libya üzerinden gelen ılık havanın etkisine girdi ancak kara kış kapıda. Özellikle mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları İstanbul'da adeta bahar havası yaşanmasına neden oldu.

BAHAR YERİNE KIŞ GELİYOR

Bugün öğle saatlerinde termometreler 16 dereceyi gösterdi ama pazar günü sıcaklık aniden düşecek ve kara kış kendini hissettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarında sert bir düşüş yaşanacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, pazar günü itibarıyla 9 dereceye kadar gerileyecek. Hafta sonu boyunca megakentte sağanak yağış beklenirken, Trakya'da ise karla karışık yağmur etkili olacak.

KAR İSTANBUL'UN KAPISINDA

Pazar günü Edirne ve Kırklareli'de sıcaklıklar hızla düşecek. Edirne 6, Kırklareli 5 derece olacak. Pazar günü bölgede karla karışık yağmur bekleniyor. Pazartesi günü bölgedeki sıcaklığın biraz daha düşmesi bekleniyor. Bölgedeki yağış yeni haftanın ilk gününde de sürecek. Pazartesi günü düşen sıcaklıklarla birlikte kar yağışı ihtimali artacak.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

İstanbul'da hissedilen bahar havası, hafta sonuna doğru düşerek yerini sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji'den gelen bilgilere göre, İstanbul'da pazar ve pazartesi günü yağışın aralıklarla devam edecek.