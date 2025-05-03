İstanbul'daki 3.7'lik deprem sonrası Ahmet Ercan'dan ilk yorum

İstanbul'daki 3.7'lik deprem sonrası Ahmet Ercan'dan ilk yorum
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bugün İstanbul'da hissedilen depreme ilişkin olarak ilk değerlendirmesini yaptı. Ercan, "Sönümlenen ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok." ifadesini kullandı.

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. EMSCve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

"HER ŞEY OLAĞAN, KAÇIŞMAYA GEREK YOK"

Merkez üssünü ise Silivri açıkları olarak açıklanan depremle ilgili Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Endişelenecek bir durum olmadığını belirten Ercan, "Bugün Silivri açıklarında 6.2'lik deprem odağının bu kez batıda, M.Ereğlisi yönünde 4.0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen Ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok" ifadelerine yer verdi.

İşte Ahmet Ercan'ın o paylaşımı;

İstanbul'daki 3.7'lik deprem sonrası Ahmet Ercan'dan ilk yorum

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıekolojixx a:

İstanbul Fatih yarım ada oldugndan zemin ve yapı Bakımından çok zayıf ,Yeni Binalarda oturuyor olsanızda yarım ada bölgesi oldugundan kara parçasının dayanagı olmadıgından marmara denizinin içinde beşik gibi sallanır deprem etkisi çok fazladır ,fırsat henüz varken güvenli ilçelere taşının fatihi terk edin

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Haber YorumlarıMehmet Akgündüz:

Son 100 sene değil son 1000 yıldaki Anadoludaki depremlere bakın nasıl bir yerde yaşadığımız görün.

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