Türkiye'de 2024 yılının son Süper Ay'ının görüleceği bu olay gökyüzü tutkunlarının objektiflerine yansıdı. İstanbul'da görüntülenen yılın en büyük 'Süper Dolunay'ı görenleri büyüledi. Ay'ın, normalden yaklaşık yüzde 14 daha parlak ve büyük görünmesine neden olacak bu olay yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada takip edildi.

2024 yılının son ve en büyük Süper Ay'ı 17 Ekim Perşembe günü saat 14.26'da Türkiye'de gözlemlenmeye başladı. 17 Ekim 2024'te gerçekleşen Süper Ay, dünyada saat 11.26'da olacak. Türkiye, UTC+3 saat diliminde yer aldığı için Türkiye saatiyle (TSİ) 14.26'da Süper Ay gözlemlenebilecek. Süper Ay Dünya'ya en yakın konumda olacağı için normalden daha büyük ve parlak görünecek. Gök olayı gündüz saatlerine denk geldiği için Türkiye'de gün batımından sonra Süper Ay'ı gözlemlemek mümkün hale gelecek.

NASA'dan yapılan bilgilendirmede Ay'ın salı akşamından cuma sabahına kadar dolunay olarak görüneceğini belirtildi. Bu hafta gözlemlenecek Ay, 2024'teki dört ardışık Süper Ay'dan üçüncüsü olacak. Bir sonraki Süper Ay ise kasım ayında gerçekleşecek.

SÜPER AY NEDİR?

Süper Ay terimi, dolunay veya yeni ayın, Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu perigee adı verilen zamana denk gelmesi anlamına gelir. Bu olayda Ay, normalden yüzde 7-14 daha büyük ve yüzde 30'a kadar daha parlak olur. Takımyıldızlar ve meteor yağmurlarının aksine, Süper Ay neredeyse dünyanın her yerinden kolaylıkla görülebilir.