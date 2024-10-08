İstanbul'da skandal görüntüler! Videoyu izleyenler "Polis göreve" çağrısını yapıyor

İstanbul'da tepki çeken görüntülerin adresi bu kez Esenyurt oldu. Belediye Kardeş Kültürler Festivali adı altında konser düzenledi. Konserde Rojda Şenses sahne aldı.

ÖCALAN LEHİNE SLOGAN ATTILAR

Konser devam ettiği sırada kendini bilmez bir grup zafer işareti yaparak terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak yürüdü. Bu görüntüler kayda alınırken sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı kullanıcılar emniyeti etiketlerken bazı kullanıcılar da 'polis göreve' paylaşımları yaptı.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZER'DEN AÇIKLAMA

CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer ise konserin ardından sosyal medyada açıklama yaptı. Özer açıklamasında, "Mezopotamya'nın derinliklerinden gelen sesi ile Doğu'yu ve Batı'yı buluşturan Rojda konserinde tarihi anlar yaşandı. Kardeş Kültürler Festivali'mizde ağırladığımız kıymetli sanatçımız Rojda Şenses ile Esenyurt tarihinde bir izleyici rekoru kırıldı. Sahnedeki muhteşem performansı ve yüksek enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakarak Esenyurt'umuza unutulmaz anlar yaşatan Rojda'ya ve meydanları hıncahınç dolduran halkımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.