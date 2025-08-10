İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı

İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı
İstanbul'da pazar günü sabah erken saatler olmasına rağmen TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Akşemsettin Viyadüğü'nde süren yol çalışması nedeniyle ulaşım tek şeride düşürüldü. Bu nedenle birkaç dakikalık mesafe 40 dakikayı aşmaya başladı.

İstanbul TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa mevkiinden Ankara yönüne doğru, Akşemsettin Viyadüğü-Hasdal Yönü sol şerit devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldı ve ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Normalde dört şeritli olan yol, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sebebiyle daraltıldı.

YOĞUNLUK GAZİOSMANPAŞA ÇIKIŞINDAN BAŞLADI

Çalışma alanı nedeniyle trafik, Gaziosmanpaşa TEM çıkışından başlayarak viyadük bitimine kadar etkili oluyor. Sabah saatlerinde genellikle boş olan TEM otoyolu, pazar günü olmasına rağmen yoğunlaştı.

BİRKAÇ DAKİKALIK MESAFE 40 DAKİKAYI AŞTI

Özellikle bu güzergahta ilerleyen sürücüler, birkaç dakikalık mesafenin 40 dakikayı aşmasıyla karşı karşıya kaldı. Sürücülerin yol çalışması devam ettiği süre boyunca alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekiyor.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJls Kdld:

Kakami var İstanbul'a sekteren gidin köyde yaşayın 3günlük ömrünüz kalmis onuda heba etmeyin İstanbul da

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Dort seritlik yolu bire dusurmek nedir ya, her isimiz bilimden ırak kafası calismayan tonla yonetici var üniversitesi mezunu muhendis kahvede pişti oynarken enistesinin vasitasiyla kurum müdürü olan ortaokul mezunu adama divam el pence duruyor yurdumda liyakatin bittigi yerde enistecilik baldızcılık baslar ulkede gitgide afganistana filistine doner sonrasa yardim tırı bekleyen sefil halk durumuna duseriz, yapmayin uyanin artik

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
