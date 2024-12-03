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İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı

İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı
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İstanbul'da faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri, İETT tarafından ödemelerinin yapılmaması gerekçesiyle kontak kapattığını duyurdu. Özel Halk Otobüsü sahipleri, bugün Saraçhane'deki İBB binası önünde basın açıklaması yapacak.

İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) kontak kapattı.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ( İett ) bağlı ÖHO sahipleri, söz konusu kararı sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Karara gerekçe olarak ise İETT tarafından ödemelerin yapılmaması gösterildi.

Dün saat 20.00'de kontak kapatan 3 bin 41 ÖHO sahibi bugün Saraçhane'de bulunan belediye binası önünde basın açıklaması yapacaklarını dile getirdi.

"BUYURSUN İBB ÇALIŞTIRSIN"

ÖHO sürücüleri tarafından yapılan basın açıklamasında, "İBB ödemelerimizi yapmadığı için yakıt alamıyoruz. 2 Aralık günü işi biten tüm otobüsler Saraçhane önüne çekilecek. Paramız yok, yakıt yok. Halk mağdur olmasın. Buyursun İBB çalıştırsın" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı

Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
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