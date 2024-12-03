İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı

İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) kontak kapattı.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ( İett ) bağlı ÖHO sahipleri, söz konusu kararı sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Karara gerekçe olarak ise İETT tarafından ödemelerin yapılmaması gösterildi.

Dün saat 20.00'de kontak kapatan 3 bin 41 ÖHO sahibi bugün Saraçhane'de bulunan belediye binası önünde basın açıklaması yapacaklarını dile getirdi.

"BUYURSUN İBB ÇALIŞTIRSIN"

ÖHO sürücüleri tarafından yapılan basın açıklamasında, "İBB ödemelerimizi yapmadığı için yakıt alamıyoruz. 2 Aralık günü işi biten tüm otobüsler Saraçhane önüne çekilecek. Paramız yok, yakıt yok. Halk mağdur olmasın. Buyursun İBB çalıştırsın" ifadelerini kullandı.