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İmamoğlu duyurdu: İstanbul'da taksiler artık böyle görünecek

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İstanbul'da trafiğe çıkacak uygulama tabanlı yeni 2 bin 500 taksinin tasarımı için yapılan anket sonuçlandı.

İstanbul'da trafiğe çıkartılmasına hazırlanan uygulama tabanlı yeni 2 bin 500 taksi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan anket sonuçlandı.

SONUCU İMAMOĞLU DUYURDU

Yüz bin kişinin katıldığı anketin sonucunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "100 bin İstanbullu ankete katıldı. Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu. 2500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak" dedi.

EN ÇOK OYU E ŞIKKI ALDI

Kazanan E şıkkındaki taksi tasarımı oldu. Tasarım, oyların yaklaşık otuz binini aldı.

İstanbul'da kullanılacak yeni taksi tasarımı belli oldu

İmamoğlu duyurdu: İstanbul'da taksiler artık böyle görünecek
Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Adamın geldiğinden beri tek uğraştığı konu Taksi hayırdır Eko kaç tane plakan var

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Haber Yorumlarıparlak06 null:

çok önemli çok nerde nekadar gereksiz iş var bunda

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Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Silkelenmedi başkan..

Yorum Beğen6
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