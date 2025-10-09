Haberler

İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem
Güncelleme:
İstanbul'un Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre sarsıntı yerin 10 kilometre derininde gerçekleşti.

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 13.33 'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 9.9 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

AVRUPA YAKASINDA HİSSEDİLDİ

Kandilli Rasathanesi ise yaptığı açıklamada, depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Kısa süreli sarsıntı, İstanbul'un Avrupa Yakası hissedildi.

Yorumlar (4)

Orhan Yarımcalı:

oturuyor böyle daha iyi yavaş yavaş oturuyor

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
ahmet yapıcıoğlu:

öyle mi dersin

yanıt0
yanıt0
Enes:

Ulan eko gittiğin Silivri de bile huzur vermedin gittiğin yere musibet getiriyon

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Halit:

sık sık yıkmadan oldumu sıkıntı olmaz stresi alsın

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
