İstanbul'da korkutan deprem

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 13.33 'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 9.9 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

AVRUPA YAKASINDA HİSSEDİLDİ

Kandilli Rasathanesi ise yaptığı açıklamada, depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Kısa süreli sarsıntı, İstanbul'un Avrupa Yakası hissedildi.