İstanbul için en zor gün! Kar kütlesi geliyor, sıkıntılı süreç 18.00'de başlayacak - Haberler

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İstanbul için en zor gün! Kar kütlesi geliyor, sıkıntılı süreç 18.00'de başlayacak

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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İstanbul'da çarşamba gününden bu yana etkili olan kar yağışında en kritik güne girildi. Bu akşam 18.00 ile sabah 06.00 arası şiddetli kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarılarda cumartesi gününe dikkat çekilirken, İBB Başkanı İmamoğlu da, "Cumartesi günü, bu 4-5 günün en yoğun kar yağışının olacağı gün" dedi.

İSTANBUL (Haberler.com) - Baharı beklerken mart ayında İstanbul'u beyaza bürüyen kar yağışı çarşamba gününden beri İstanbul'u yer yer etkisi altına alıyor. Gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerekse de Kara Yolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yollar açık tutuldu. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar tarafından en fazla yağışın beklendiği gün olan cumartesi için sık sık uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda da cumartesi gününün önemine dikkat çekilerek, yağışın etkisini kaybettireceği saat dilimine ilişkin bilgiler verildi. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bu cumartesi aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da artıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İstanbul'da karla mücadelede kritik gün! En fazla yağışın bugün düşmesi bekleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, karın İstanbul'da etkili olduğu ilk gün yaptığı açıklamada cumartesiyi işaret etmiş ve"Cumartesi akşam saat 18.00 ile Pazar sabah saat 06.00'ya kadar sıkıntılı bir durum gözüküyor, onun içinde tedbirlerimiz aldık" ifadelerini kullanmıştı. Dün AKOM'dan değerlendirmelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yağışa ilişkin vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Cumartesi günü, bu 4-5 günün en yoğun kar yağışının olacağı gün. Dolayısıyla bu hassasiyeti özellikle cumartesi için gösterin ve evinizde kalın. Araç kullanmayın, toplu taşıma kullanın. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bolca kitap okumalarını ve güzel vakit geçirmelerini diliyorum" dedi.

İstanbul'da karla mücadelede kritik gün! En fazla yağışın bugün düşmesi bekleniyor

Hava Forum tarafından paylaşılan haritada da İstanbul'da etkili olması beklenen devasa kar kütlesinin yola çıktığı belirtildi. Paylaşımda, "Devasa yoğun kar kütlesi yola çıktı. Aybar, vortex ile en etkili aşamasına geçiyor. Vortex, gelmeden önce yerel etkili öncü kar yağışı kütlelerini yolluyor. Özellikle öğleden sonra aracınızla trafikte olmayın! Heyecanla takipteyiz" ifadelerine yer verildi.

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Hava Durumu, Kar Yağışı, İstanbul, Yaşam, Güncel, Haberler

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Yorumlar (7)

Sadık:

Balıkçıları kapatın, başkan iş yapsın, birde Kum ile tuz arasındaki farkı ögrensin

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Umit Cetin:

herşey güzel olacak diyenler herşey daha kötüye gidiyor istanbulda

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Abura Demirel:

doğalgaz elektrik faturası el yakıyor lanet soğuklar gelme ! kış kış sibiryadan antartikadan balkandan kuzeyden sakın gelmesin ! bir kerede arabistan'dan sıcaklar gelsin

Cevap Yaz 42 16 Yayından Kaldır
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