İstanbul için en zor gün! Kar kütlesi geliyor, sıkıntılı süreç 18.00'de başlayacak

İSTANBUL (Haberler.com) - Baharı beklerken mart ayında İstanbul'u beyaza bürüyen kar yağışı çarşamba gününden beri İstanbul'u yer yer etkisi altına alıyor. Gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerekse de Kara Yolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yollar açık tutuldu. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar tarafından en fazla yağışın beklendiği gün olan cumartesi için sık sık uyarılarda bulunuldu.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ KAR YAĞIŞLARI GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda da cumartesi gününün önemine dikkat çekilerek, yağışın etkisini kaybettireceği saat dilimine ilişkin bilgiler verildi. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bu cumartesi aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da artıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

"EN YOĞUN KAR YAĞIŞININ OLACAĞI GÜN"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, karın İstanbul'da etkili olduğu ilk gün yaptığı açıklamada cumartesiyi işaret etmiş ve"Cumartesi akşam saat 18.00 ile Pazar sabah saat 06.00'ya kadar sıkıntılı bir durum gözüküyor, onun içinde tedbirlerimiz aldık" ifadelerini kullanmıştı. Dün AKOM'dan değerlendirmelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yağışa ilişkin vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Cumartesi günü, bu 4-5 günün en yoğun kar yağışının olacağı gün. Dolayısıyla bu hassasiyeti özellikle cumartesi için gösterin ve evinizde kalın. Araç kullanmayın, toplu taşıma kullanın. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bolca kitap okumalarını ve güzel vakit geçirmelerini diliyorum" dedi.

"DEVASA KAR KÜTLESİ YOLA ÇIKTI"

Hava Forum tarafından paylaşılan haritada da İstanbul'da etkili olması beklenen devasa kar kütlesinin yola çıktığı belirtildi. Paylaşımda, "Devasa yoğun kar kütlesi yola çıktı. Aybar, vortex ile en etkili aşamasına geçiyor. Vortex, gelmeden önce yerel etkili öncü kar yağışı kütlelerini yolluyor. Özellikle öğleden sonra aracınızla trafikte olmayın! Heyecanla takipteyiz" ifadelerine yer verildi.