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Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından Fatih'te bulunan tarihi sur duvarında hasar oluştu. Sur duvarından dev kütle yere düşerken, olay anında bölgede kimsenin olası bir faciayı önledi.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından tarihi sur duvarında hasar oluştu.

TARİHİ SUR DUVARINDAN DEV KÜTLE DÜŞTÜ

Tarihi sur duvarının Topkapı Ulubatlı Metro İstasyonu'na yakın noktasında kopan dev kütle, çevresindeki tel örgüye çarptı.

OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ

Tel örgüde de hasar meydana gelirken, olay anında bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, sur duvarında yaşanabilecek olası risklere karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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