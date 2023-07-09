Erzurum'un İspir ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası onlarca işyeri sular altında kaldı. Esnaf kendi imkanları ile işyerlerini temizlemek için seferber oldu.

İspir'de sağanak yağış sonrası işyerlerini su bastı

Esnaf kendi çabaları ile işyerlerinden su tahliyesi yaptı

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası onlarca işyeri sular altında kaldı. Esnaf kendi imkanları ile işyerlerini temizlemek için seferber oldu.

İspir ilçe merkezinde öğle saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Alt yapının yetersiz kaldığı kent merkezinde esnaf kovalarla işyerlerindeki suyu dışarı boşaltmaya çalıştı. Her yağmurda böyle bir durumla karşılaştıklarını dile getiren esnaf belediye yönetimine tepki gösterdi.