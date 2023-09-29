Isparta'da Ocakta Unutulan Yağ Yangına Sebep Oldu
Isparta'nın merkeze bağlı Davraz Mahallesi'nde bir evin mutfak kısmında çıkan yangında, evde hasar meydana geldi. Yangının sebebi, ocakta unutulan yağ oldu. Yangın, vatandaşın çocuğunu okuldan almak için evden çıkmasıyla fark edildi ve 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.
Isparta'da ocakta unutulan yağ yangına sebep oldu. Yangında evin mutfak kısmında hasar oluştu.
Yangın, Isparta'nın merkeze bağlı Davraz Mahallesi 3943 Sokak'ta bulunan bir evin mutfak kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Canan Dallı isimli vatandaş ocakta yağı unutup çocuğunu okuldan almak için evden çıktı. Eve geldiğinde durumu fark eden Dallı, 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbarla birlikte bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. - ISPARTA