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Isparta'da Ocakta Unutulan Yağ Yangına Sebep Oldu

Isparta'nın merkeze bağlı Davraz Mahallesi'nde bir evin mutfak kısmında çıkan yangında, evde hasar meydana geldi. Yangının sebebi, ocakta unutulan yağ oldu. Yangın, vatandaşın çocuğunu okuldan almak için evden çıkmasıyla fark edildi ve 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.