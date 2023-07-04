Isparta'da kaybolan emekli Halis Şimşek'i arama çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL'dan bayram tatili için geldiği Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan emekli Halis Şimşek'i (63) arama çalışmalarına ikinci günde devam edildi. Aramalara katılan Halil Şimşek, ağabeyini en son kayalıklarda gördüğünü belirterek, "Yukarıda gördüğümüzden eminiz, yukarıda olduğundan eminiz" dedi.

İstanbul'da oturan Halis Şimşek, bayram tatili dolayısıyla Eğirdir'deki arkadaşı Halil Doğan'ın yanına geldi. Halil Doğan, Halis Şimşek ve beraberindeki 3 kişi, 2 Temmuz günü dağlık bölgedeki Oluklacı mevkisine doğa yürüyüşüne çıktı. Yürüyüşteki 4 kişi, saat 19.30 sıralarında aşağı inerken, en son saat 18.00 sıralarında Sivri Dağı eteklerinde görülen Halis Şimşek'ten bir daha haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Halis Şimşek'i arama çalışmaları başlatılırken, bölgeyi iyi bilenlerden de yardım istendi. Gün boyu yapılan çalışmalardan sonuç elde edilemedi.

Bölgeyi çok iyi tanıyan, o bölgede çobanlık yapan, aynı zamanda belediye personeli olan Müslahattin Kuş da "Ben ömrümde böyle bir şey görmedim, insanın gidebileceği her noktaya askerlerle birlikte baktık. Şu anda 2 seçenek var; ya uçurum bir bölgeden yuvarlandı ya da kendisi bu bölgeden gitti. Aklıma başka da bir şey gelmiyor. Bugün öğleden sonra askeri bölgeden Oluklacı bölgesine tırmanacağım. Oralarda da bulamazsak artık bir şey diyemiyorum" diye konuştu.