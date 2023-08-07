İspanyol Diyetisyen 4 Bin 800 Kilometre Yürüyerek Gelibolu'ya Ulaştı

İspanya'nın Zaragoza şehrinden yola çıkan diyetisyen Carlota Salazar, 4 bin 800 kilometre yürüyerek Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ulaştı. Salazar, Kudüs'e gitmek üzere yaptığı bu yolculukta Türk misafirperverliğiyle karşılaştı.

KUDÜS'e gitmek üzere İspanya'nın Zaragoza şehrinden 13 Şubat'ta yola çıkan Carlota Salazar (35), 4 bin 800 kilometre yürüyerek Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ulaştı.

İspanya'nın Zaragoza şehrinde yaşayan diyetisyen Carlota Salazar, doğa sporları ve özellikle yürüyüşe tutkusu nedeniyle, geçen yıl İtalya'nın başkenti Roma'ya yürüyüp, bunu konu alan kitap yazdı. Salazar'ın bu defaki hedefi ise Kudüs oldu. Salazar, İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın bulunduğu, aynı zamanda 3 dinin kutsal şehri olan Kudüs'e hacı olmak üzere çıktığını belirttiği 13 Şubat'ta başladığı yolculuğunda 4 bin 800 kilometre yürüyerek Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ulaştı. İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Salazar, Gelibolu'nun önce Kocaçeşme köyüne, ardından da Kavakköy beldesine geldi.