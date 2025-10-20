İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

İsmailağa cemaatine bağlı Erenler Vakfı 318 öğrencinin katılımıyla Yavuz Sultan Selim Camii'nde "icazet" etkinliği düzenlendi.

YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ'NE YÜRÜDÜLER

"İcazet" etkinliği için cemaat üyeleri İsmailağa Camii'nden Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdü.

"NİCE GÖNÜLLERE DOKUNMAK İÇİN HİZMETE BAŞLIYORUZ"

"İcazet" alan Mehmet Emin Çivi, "Yavuz Sultan Selim Camii'nde 318 kardeşimizle birlikte İslâmî ilimler icazetini almakla müşerref olduk, hamdolsun. Medreseden aldığımız ilim, irfan ve güzel ahlakla nice gönüllere dokunmak için hizmete başlıyoruz.

" KARDEŞLERİMİZE VE HANIM ABLALARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Anadolu'nun dört bir yanına dağılıp medreseden aldığımız sahih bilgiyi kardeşlerimize ulaştırmak için gayret edeceğiz. Bu kutlu günümüze katılım sağlayan kardeşlerimize ve hanım ablalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.