Güncelleme:
İsmailağa cemaatine bağlı Erenler Vakfı'nın "icazet" etkinliğine ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 318 öğrencinin "icazet" etkinliği için cemaat üyeleri İsmailağa Camii'nden Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdü.

İsmailağa cemaatine bağlı Erenler Vakfı 318 öğrencinin katılımıyla Yavuz Sultan Selim Camii'nde "icazet" etkinliği düzenlendi.

YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ'NE YÜRÜDÜLER

"İcazet" etkinliği için cemaat üyeleri İsmailağa Camii'nden Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdü.

İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

"NİCE GÖNÜLLERE DOKUNMAK İÇİN HİZMETE BAŞLIYORUZ"

"İcazet" alan Mehmet Emin Çivi, "Yavuz Sultan Selim Camii'nde 318 kardeşimizle birlikte İslâmî ilimler icazetini almakla müşerref olduk, hamdolsun. Medreseden aldığımız ilim, irfan ve güzel ahlakla nice gönüllere dokunmak için hizmete başlıyoruz.

" KARDEŞLERİMİZE VE HANIM ABLALARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Anadolu'nun dört bir yanına dağılıp medreseden aldığımız sahih bilgiyi kardeşlerimize ulaştırmak için gayret edeceğiz. Bu kutlu günümüze katılım sağlayan kardeşlerimize ve hanım ablalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

500

Yorumlar (22)

Haber YorumlarıCİHAN:

Rabbim yolunuzu bahtınızı açık eylesin inşallah. Rabbim sayılarınızı da her geçen gün artırsın inşallah....

Yorum Beğen174
Yorum Beğenme87
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜCAHİD:

tüm olumsuzluklara rağmen, bu ülke hala ayaktaysa bu gibi insanların namazlarıyla dualarıyla hayır hasenatlarıyla ayakta.

yanıt41
yanıt35
Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Amin babacan cansın CENABI ALLAH bizlere de hidayet versin kafirler nasıl çıldırıyo ama :))

yanıt4
yanıt2
Haber YorumlarıVeysi Doğan:

Maşaallah, Allah sizden ,sizi yetiştirenlerden ve anne babanızdan razı olsun.

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme63
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Note:

Bunlar da gerekli Şimdi sayıp sallayan olucak tır gerici diyen çıkacaktır muhtemelen yorumlarda. Sadece başların dakı şeh şıh neyse onlara çok büyük bir varlık gibi davranmasınlar Allah 1 ve Hz. Muhammed (s.a.v) varken. Bu devirde Müslüman akıllı olmalı Selamlar

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet ÇALIŞKAN:

Ne demek istedin sen değişik

yanıt18
yanıt20
Haber Yorumlarımuhammed dursun:

İnanç yaratıcıyla kul arasında olması gereken bir değerdir bu tip olaylar derin düşünüldüğünde sıkıntılı işlerdir çok güç kazandıklarında tarihin her sayfasında isyana kalkmışlar devleti yıkmaya kalkmışlar bu saatten sonra da çok farklı şeyler yaşanmaz...

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
