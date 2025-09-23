Haberler

İsmail Küçükkaya, Yeni Programıyla tv100 Ekranlarında!

İsmail Küçükkaya, Yeni Programıyla tv100 Ekranlarında!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsmail Küçükkaya, Yeni Programıyla tv100 Ekranlarında!
Haber Videosu

Türk televizyonunun deneyimli ismi İsmail Küçükkaya, yeni programı "İsmail Küçükkaya ile Yenigün" ile tv100 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İlkeli ve samimi haberciliğiyle tanınan Küçükkaya, gündemi belirleyen yorumlarıyla Türkiye'nin nabzını tutacak. Program, hafta içi her sabah 08.00'de tv100'de.

Türk televizyonculuğunun usta ismi, gazeteci İsmail Küçükkaya, tv100 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor!

Uzun yıllardır televizyon haberciliğinde fark yaratan, ilkeli ve samimi duruşuyla izleyicilerin gönlünde yer edinen İsmail Küçükkaya, haberin nabzını TV100 ekranlarında tutacak.

Gündemi belirleyen yorumları, haberin merkezinden aktardıkları, adil ve tarafsız haberciliğiyle Türkiye'nin nabzını tutan "İsmail Küçükkaya ile Yenigün", 13. sezonuyla ekranlara geliyor.

İsmail Küçükkaya ile Yenigün" Pazartesi'den itibaren hafta içi her sabah 08.00'de tv100'de!

Kaynak: TV100 / Muhammed Furkan Güneş - Yaşam
Kreşteki skandala bakanlık el attı! Öğretmenler görevden alındı

Kreşteki skandala bakanlık el attı! Öğretmenler için yolun sonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sunucuyu küplere bindiren uyarı: Lütfen üstünüzü kapatın

Havalimanında ünlü sunucuyu küplere bindiren uyarı: Üstünü kapat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.