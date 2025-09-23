İsmail Küçükkaya, Yeni Programıyla tv100 Ekranlarında!
Türk televizyonunun deneyimli ismi İsmail Küçükkaya, yeni programı "İsmail Küçükkaya ile Yenigün" ile tv100 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İlkeli ve samimi haberciliğiyle tanınan Küçükkaya, gündemi belirleyen yorumlarıyla Türkiye'nin nabzını tutacak. Program, hafta içi her sabah 08.00'de tv100'de.
