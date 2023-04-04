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IQ testinden kimse geçemiyor! Resimde koyunlar arasında bulunan keçiyi 11 saniyede bulabilecek misiniz?

IQ testinden kimse geçemiyor! Resimde koyunlar arasında bulunan keçiyi 11 saniyede bulabilecek misiniz?

Yaşam Haberleri

İllüzyon oyununda koyunların arasına gizlenmiş keçiyi 11 saniye veya daha kısa sürede bulmanız IQ seviyenizin bir hayli yüksek olduğunu gösteriyor. Peki bu testten rahatlıkla geçebilecek misiniz?

Bulmacalar sadece çok eğlenceli olmakla kalmaz, aynı zamanda her sınavı tamamlamak için bilişsel becerilerinizden yararlanmanız gerekeceğinden, beyninizi güçlendirmenin harika bir yoludur.

GRİ RENK PALETİ TESTİ ZORLAŞTIRIYOR

Bu resimde koyunların arasına gizlenmiş keçiyi 11 saniye veya daha kısa sürede bulmanız gerekiyor. Gri renk paleti teste ekstra bir zorluk katıyor. Ancak bir ipucu verecek olursak illüzyon resmin sol tarafında gizli.

IQ testinden kimse geçemiyor! Resimde koyunlar arasında bulunan keçiyi 11 saniyede bulabilecek misiniz?

Başarısız olursanız, cevap aşağıdaki resimde.

IQ testinden kimse geçemiyor! Resimde koyunlar arasında bulunan keçiyi 11 saniyede bulabilecek misiniz?

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Yaşam

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