İnşaat Alanında Su Dolu Çukura Düşen Tilki Kurtarıldı

Bartın Üniversitesi kampüsündeki inşaat alanında su dolu çuka düşen tilki, inşaat işçileri tarafından kurtarıldı. İşçiler, vinç yardımıyla tilkiyi çukurdan çıkararak ormana saldı.

1) İNŞAAT ALANINDA SU DOLU ÇUKURA DÜŞEN TİLKİYİ İŞÇİLER KURTARDI

BARTIN'da, üniversite kampüsünde devam eden inşaat alanında su dolu çukura düşen tilki, inşaat işçileri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Bartın Üniversitesi Kutlubeyyazıcılar Kampüsü'ndeki inşaat alanında meydana geldi. İnşaat işçileri, gelen sesler üzerine 3 metre derinliğindeki çukuru kontrol ettiklerinde içinde dışarı çıkmaya çalışan tilkiyi fark etti. Vinç ile çukura inen işçilerden biri, tilkiyi elleriyle yakalayarak yukarı çıkardı. Suyla dolu inşaat çukurundan kurtarılan tilki, kısa süre sonra ormana doğru koşarak uzaklaştı. Tilkinin kurtarılma anları işçiler tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
