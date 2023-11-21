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İnegöl'de kar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu

21 Kasım 2023 13:50 , Son Güncelleme: 13:52 Yaşam Haberleri Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlarda kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. İnegöl'de pazar günü başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. İnegöl'ün rakım olarak yüksek kesimi olan Boğazova bölgesi beyaz gelinliğini giydi. Kartpostallık görüntüler, İnegöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerince havadan görüntülendi.