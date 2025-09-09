İnegöl'de Bisküvi Zehirlenmesi: 13 Suriyeli Hastaneye Kaldırıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir ev ziyaretinde, yedikleri bisküviden zehirlenen 3'ü bebek 7'si çocuk 13 Suriyeli uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl'e bağlı Burhaniye Mahallesi Lakşe Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. 6 kişilik aile, Suriye vatandaşı yakınları Mirali ailesini ziyarete gitti. İkram edilen bisküviyi yiyen ziyaretçiler ve ev sahipleri, bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayeti üzerine özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Werde E. (8), Jalila Mir A. (28), Melek E. (7), Beyan M. (27), Muhammed Cemal M. (5), Fatma M. (1), Kamar M. (23), Mustafa M.(6), Necah K. (17), Cihan M. (7), Ayet M. (1), Muhammet Gays S. (2) ve Lin S. (7) müşahede altına alındı.

Bisküviden zehirlendikleri değerlendirilen 13 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme sürdürülüyor.