İncirliova Belediyesi, Kapalı Pazar Yeri'ndeki Cemiyetlerde Müzik ve İkram Yasağı Getirdi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hafta sonları Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleşen cemiyetlerden dolayı, çeşitli şikayetlerde bulunan vatandaşların sorunu İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın girişimleri ile çözüme kavuştu.

İncirliova'da birçok cemiyet ilçenin en büyük mahallerinden biri olan Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Kapalı Pazar Yeri içerisinde gerçekleştiriliyor, bu cemiyetlerde çalınan yüksek sesli müzikler ve dağıtılan ikramların pişirilmesi esnasında ortaya çıkan koku ile duman, çevre sakinlerinin rahatsızlık duymasına neden oluyordu. Konu ile ilgili şikayetlerin artması üzerine Başkan Kaya hem cemiyet yapan vatandaşları mağdur etmemek hem de çevre sakinlerinin huzurunu korumak adına yeni bir karar aldı. İşletme hakkı önceki dönemde özel bir şirkete verilen Kapalı Pazar yeri ile ilgili şikayetlerin artması üzerine Başkan Kaya devreye girdi. Şirket yetkilileri ile bir araya gelen Başkan Kaya önceki dönemde imzalanan sözleşmenin karşılıklı olarak anlaşmak sureti ile fesih edilmesini sağladı. Sözleşmenin feshinin ardından alınan yeni karar ile birlikte Kapalı Pazar Yeri'nde yapılacak cemiyetlerde artık müzik çalınmasına ve ikram edilecek yemeklerin alan içerisinde pişirilmesine izin verilmeyecek.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Kapalı Pazar Yeri'nde bundan sonraki süreçte yapılacak olan cemiyetler ilişkin açıklamasında, "Vatandaşlarımızın Kapalı Pazar Yeri'nde yapılan cemiyetler ile ilgili gürültü başta olmak üzere bir takım şikayetleri vardı. Cemiyetlerimizin pek çok vatandaşımızın dinlenme zamanı olan hafta sonu gerçekleşiyor olmasından dolayı bu çevrede ikamet eden mahalle sakinleri özellikle gürültü şikayetinde bulunuyorlardı. Cemiyetlerde çalınan müzikler kapalı pazar alanının akustiği ile birleşince ciddi bir gürültü oluşturuyor ve çevredeki vatandaşlarımızın rahatsız olmasına neden oluyordu. Bu alanın işletmesi özel bir şirkette olduğu için öncelikle sözleşmenin feshi gerekiyordu. Sorunun çözümü için ilk olarak bu süreci çözdük. Devamında ise vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirerek bundan sonraki süreçte bu alanda yapılacak cemiyetlerde müzik çalınmasına izin vermeme kararı aldık. Aynı zamanda cemiyetlerde sunulan ikramların pazar alanında pişirilmesinden kaynaklı koku, hijyen ve çevre kirliliğine bağlı şikayetler vardı. Bu konuda da artık ikramların bu alanda pişirmesine izin vermeyeceğiz. İkramlar önceden hazırlanarak Kapalı Pazar Yerimize getirilecek ve cemiyetlerde sadece dağıtımı yapılacak. Aldığımız bu yeni karar ile birlikte cemiyetlerimizin çevre sakinlerinin rahatsız olmayacağı şekilde sessiz, çok daha ferah ve temiz bir ortamda huzur içerisinde devam etmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN