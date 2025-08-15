Uzun süredir araları bozuktu! Baba-kız arasında sürpriz gelişme

İŞ insanı İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasında uzun süredir devam eden aile içi anlaşmazlık, beklenmedik bir şekilde sona erdi. Miras ve özel hayat kaynaklı gerginlikler nedeniyle mahkemelik olan baba-kızın, ilişkilerini yeniden normalleştirdiği öğrenildi.

VANİKÖY'DE SIK GÖRÜŞMELER

İddialara göre, sağlık sorunları yaşayan İnan Kıraç'ı kızı İpek Kıraç artık neredeyse her gün Vaniköy'deki yalısında ziyaret ediyor. Kıraç, kızı gelemese bile mutlaka telefonla arayarak iletişim kuruyor.

BUZLAR BAYRAMDA ERİDİ

Oksijen'in haberine göre, göre, baba-kız arasındaki ilk yakın temas Kurban Bayramı'nda gerçekleşti. Bu görüşme sonrası aralarındaki soğukluk yerini düzenli görüşmelere bıraktı.

EVDE TEDAVİ DEVAM EDİYOR

Demiral ayrıca, İpek Kıraç'ın kısa süren evliliğinin sona ermesinin ardından babasıyla ilişkilerinin güçlendiğini belirtti. İnan Kıraç'ın tedavisinin, profesyonel bir sağlık ekibi tarafından evinde sürdürüldüğü ifade edildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

İnan Kıraç, 20 Aralık 2024'te Koç Holding'te uzun yıllar yönetici olarak görev yapan Emine Alangoya ile evlenmişti. Ancak bu evliliğe, Kıraç'ın kızı İpek Kıraç karşı çıkarak, babasının fiili ehliyetinin bulunmadığını öne sürerek evliliğin iptali için mahkemeye başvurdu.

Başvuru üzerine İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. 26 Şubat 2025'te Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda bir dizi nörolojik testten geçirilen Kıraç hakkında düzenlenen raporda, fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Bunun üzerine mahkeme, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetini kaldırarak Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin'i vasi olarak atadı. Ayrıca Kıraç'ın taşınırları, banka hesapları, şirket hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine vesayet tedbir şerhi konulmasına hükmetti.

MAHKEME, EVLİLİĞİ İPTAL ETTİ

Geçtiğimiz haftalarda, gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı olarak görülen duruşmalarda taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, karar duruşmasında, İnan Kıraç'ın evlendiği tarihte hukuki ve fiili ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle evliliğin iptaline hükmetti.