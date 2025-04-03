İlker İnanoğlu: Aynı yıl içinde hem babamı hem de annemi kaybettim

Son yıllarda yaşlılık nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Türker İnanoğlu, 2 Nisan 2024'te İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bu kayıpla derin bir üzüntüye boğulan İlker İnanoğlu, babasının ölümünden henüz bir yıl geçmeden annesini de kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından biri olarak tanınan Filiz Akın, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 21 Mart gecesi hayata veda etti. Akın, vasiyeti doğrultusunda yalnızca yakın ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan'da defnedildi. Akın'ın, oğlu İlker İnanoğlu, sosyal medya hesabından acısını paylaşarak annesinin kaybıyla ilgili duygusal ifadelerde bulundu.

İlker İnanoğlu, geçtiğimiz günlerde annesiyle birlikte bir fotoğrafını paylaşarak, "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" demişti.

Babasının vefatının ardından bir yıl geçmesine rağmen acısının dinmediğini belirten İnanoğlu, "Bir yıl olmuş bile babamı toprağa vereli. Aynı yıl içinde hem annemi hem de babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin." diyerek duygusal bir paylaşımda bulundu.