İlber Ortaylı'dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş

Güncelleme:
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Türkiye'de 'çay' denince akla gelen ilk şehir olan Rizelileri kızdıracak bir açıklama geldi. Ortaylı, "Rize çayını sevmiyorum. Rizeliler de bir an evvel yerine diktikleri çayları alıp o güzelim mandalinaları geri eksinler. Dünyanın en güzel mandalinası Rize'de yetişir; sivri akıllı biri bunlara çay öğretmiş" dedi.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuk olduğu bir YouTube yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İLBER ORTAYLI'DAN DİKKAT ÇEKEN 'RİZE ÇAYI' ÇIKIŞI

Ortaylı, Türkiye'de 'çay' denince akla gelen ilk şehir olan Rize'ye değinerek, "Rize çayını sevmiyorum. Rizeliler de bir an evvel yerine diktikleri çayları alıp o güzelim mandalinaları geri eksinler. Dünyanın en güzel mandalinası Rize'de yetişir. Bunu da ben ne olduğunu Gürcistan'da öğrendim. Birkaç yerde baktım kalıntı hakikaten de dünyanın en güzel mandalinası." ifadelerini kullandı.

"SİVRİ AKILLI BİRİSİ BUNLARA ÇAY ÖĞRETMİŞ"

Ortaylı, "Herhalde o zaman mandalinayı, narenciyeyi sevk etmek kolay değildi herhalde. Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş." sözleriyle çarpıcı bir çıkış yaptı.

"LEZZETLİ ÇAY HİNDİSTAN VE ÇİN'DEN GELİR"

Türkiye'de kaliteli çay üretiminin mümkün olmadığını da savunan Ortaylı, lezzetli çayların yalnızca Hindistan ve Çin gibi ülkelerden temin edilebileceğini vurguladı.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Ortaylı'nın söz konusu ifadeleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çay tarımıyla uğraşan birçok Rizeli vatandaş tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Ingiliz tohumu, Turk cayini kotuleyip utanmasa ingiliz cayi guzel diyecekte acik a ik soyliyemiyor. ingiliz sonurgesi hindistani one suruyor. yaslandimi bunuyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Yasin:

bi akıllı sensin ukala herbokolog, ben de çayı mandalina ya tercih ediyorum ve Rize çayından başkada içmiyorum.sen git hindunun,ingilizinkini iç sanane Türk'ün çayından

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
