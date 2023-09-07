İğneada'da sel felaketinde hayatını kaybeden Raile Şimşek için cenaze namazı kılındı

Kırklareli İğneada'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Raile Şimşek için Kartal'da cenaze namazı kılındı ve cenazesi Denizli'ye gönderildi.

Kırklareli İğneada'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Raile Şimşek için Kartal'da cenaze namazı kılındı, ardından Şimşek'in cenazesi Denizli'ye gönderildi.

İğneada'da meydana gelen sel felaketinde emekli öğretmen çift Ahmet Baki Şimşek ve eşi Raile Şimşek sele kapıldı. Raile Şimşek hayatını kaybederken Ahmet Şimşek'in ise cansız bedenine ise bugün ulaşıldı.

Raile Şimşek'in cenazesi Kartal'da bulunan evinin önüne getirilerek helallik alındı. Ardından Raile Şimşek için cenaze namazı kılındı. Yakınları Raile Şimşek'in tabutunun başında göztaşı döktü. Ardından Şimşek'in cenazesi Denizli'ye gönderildi. Raile Şimşek, yarın Denizli'nin Çardak ilçesi Tutluca Mahallesi'nde toprağa verilecek. - İSTANBUL