Huzurevi sakinlerinin sanat eserleri sergisi Fethiye'de açıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde huzurevi sakinleri, kendileri için açılan sanat atölyesinde yaptıkları eserleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün desteğiyle huzurevinde kalanların zamanlarını sanatla değerlendirebilmesi için seramik süsleme, resim ve el örgüsü kursları düzenlendi. Yıl boyunca yapılan ürünler, Fethiye'deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide ziyarete açıldı. Huzurevinde konaklayan 88 kişi, ziyaretçilere ürünleri hakkında bilgi verdi. Serginin açılışını gerçekleştiren Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, yaşlıların kaliteli vakit geçirebilmesi için düzenlenen etkinliklerin önemli olduğunu söyledi. Sergi, 25 Haziran'a kadar açık kalacak.