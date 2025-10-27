Hüseyin Tatlı: İbrahim Tatlıses'i baba olarak gördüm, ama o bize evlat gözüyle bakmadı

Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk olan Hüseyin Tatlı, ağabeyi İbrahim Tatlıses ile olan ilişkisini, çocukluk yıllarındaki zorlukları ve aile içindeki kırılma noktalarını anlattı. Yıllar içinde aralarındaki mesafenin sebeplerine değinen Tatlı, hem geçmişe hem de bugüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İDO TATLISES'TEN SES ÇIKMAMASININ SEBEBİ YAPISINDAN OLABİLİR"

Hüseyin Tatlı, yeğeni İdo Tatlıses'in medyadaki sessizliğini yorumladı:

"İdo Tatlıses'ten ses çıkmama sebebi yapısından olabilir. Bizler daha sertiz, o biraz daha içine kapanık bir karaktere sahip."

"İBRAHİM TATLISES'İ BABA OLARAK GÖRDÜM"

Çocukluk dönemine dair duygusal açıklamalarda bulunan Hüseyin Tatlı, "İbrahim Tatlıses bizi Mersin'den Urfa'ya getirdi, anneme daire aldı. Ben o dönemde İbrahim Tatlıses'i baba olarak gördüm" ifadelerini kullandı.

"ARAMIZIN AÇILMASININ SEBEBİ DUYGUSAL YAKLAŞIM FARKI"

Tatlı, ilişkilerinin kopma noktasına gelme sebebini şöyle açıkladı:

"İbrahim Tatlıses'le ilişkimin kesilmesinin sebebi, biz ona baba gözüyle bakarken onun bize evlat gözüyle bakmamasıdır. Damatlarına, gelinine evladım dedi ama bana evladım demedi."

"İBRAHİM TATLISES DÜNYANIN EN GÜZEL SESLERİNDEN BİRİ"

Ağabeyine olan saygısını vurgulayan Tatlı, "İbrahim Tatlıses dünyanın en güzel seslerinden biri. Biz onun konserlerinde kapının dibinde fedai gibi beklerdik, o da sahnede istirahat ederdi" dedi.

"İBRAHİM TATLISES'İN VEFATI BENİ YIKAR"

Tüm kırgınlıklara rağmen ağabeyine olan sevgisini koruduğunu belirten Hüseyin Tatlı, "İbrahim Tatlıses'in vefat etmesi beni yıkar. Aramızda kırgınlıklar olsa da o benim canımdır" diyerek sözlerini tamamladı.