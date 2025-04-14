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"Hizmetlerimizi katlayarak sürdüreceğiz"

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Kent & Başkan 2025 Ödül Töreni'nde Tokat Belediyesi adına ödülü alan Başkan Yardımcısı Turan Gökçe, Haberler.com'a yaptığı açıklamada, ödülün Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun bir yıllık yoğun çalışmasının sonucu olduğunu belirtti. Gökçe, hizmetleri artırarak sürdüreceklerini ve yeni başarılara imza atacaklarını söyledi.

Kent&Başkan Dergisi tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinde yapılan online anket sonuçlarına göre ödül almaya hak kazanan belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de gerçekleşen Kent & Başkan 2025 Ödül Töreni'nde bir araya geldi.

Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı törende, başarılı yerel yönetimler ödüllendirildi.

"BU BAŞARI 1 YILLIK ÇALIŞMANIN ESERİ"

Törende Tokat Belediyesi adına ödülü Belediye Başkan Yardımcısı Turan Gökçe aldı. Gökçe, Haberler.com'a yaptığı özel açıklamada, alınan ödülün Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun ilk yılındaki özverili çalışmalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

"Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun bir yıllık çalışmalarının neticesinde, bu yoğun katılımlı ankette ödüle layık görüldük. İnşallah bundan sonraki süreçte de hizmetlerimizi katlayarak sürdüreceğiz. Daha nice ödüllerde buluşacağız," dedi.

Tokat Belediyesi'nin önümüzdeki dönemde de proje ve hizmet odaklı çalışmalarıyla öne çıkması bekleniyor.

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Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Yaşam
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