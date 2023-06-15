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Hisarcık'ta güneşin etrafını saran gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

Yaşam Haberleri

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde öğle saatlerinde güneşin çevresinde oluşan gökkuşağı halkası vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kutluhallar Ortaokulu öğrencileri piknik yaptıkları esnada güneş tutulması şeklindeki gökkuşağını fark ederek öğretmenlerine haber verdiler. Gökkuşağı halkası ilçe merkezinde de merakla izlendi.

Hisarcık'ta güneşin etrafını saran gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

KÜTAHYA Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde öğle saatlerinde güneşin çevresinde oluşan gökkuşağı halkası vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kutluhallar Ortaokulu öğrencileri piknik yaptıkları esnada güneş tutulması şeklindeki gökkuşağını fark ederek öğretmenlerine haber verdiler. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fahrettin Uygun, güneşin çevresinde oluşan gökkuşağı halkasını görüntüledi. Gökkuşağı halkası ilçe merkezinde de merakla izlendi. Vatandaşlar böyle bir görüntüyle daha önce hiç karşılaşmadıklarını belirterek, güneşin etrafındaki halkaları cep telefonlarına kaydetmeye çalıştılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Akçay - Yaşam

Hisarcık Kütahya Yaşam Haberler

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