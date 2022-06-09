Herkes bayılarak yiyor ama kimse gerçek adının nereden geldiğini bilmiyor! İşte yengen tostun hikayesi - Haberler

Türkiye, zengin mutfağıyla dünya ülkelerine parmak ısırtıyor. Hatta sadece Türk yemeklerinin tadına bakmak için her yıl milyonlarca insan ülkemize akın ediyor. Ülkemize özgün atıştırmalıkların başında yengen tostu geliyor. Fakat herkesin afiyetle yediği bu tostun adının hikayesi pek bilinmiyor.

BİR BÜFEDE KALICI HALE GELDİ

Hikayeye göre; yeni tanıştığı kız arkadaşını devamlı gittiği büfeye götüren adam, arkadaşının siparişini verirken yengen diyerek malzemelerin bol konulması işin kaş göz işareti yapmış. Siparişi alan kişi yemekleri getirdiğinde buyurun yengen diyerek servis etmiş. Sandviçin ismi bundan sonra yengen olarak kalmış.

BOL MALZEMESİYLE ÜNLÜ

Yengen sandviçi; sosis, sucuk, eritilmiş kaşar, turşu ve ketçap mayonez kullanılarak hazırlanır. Hikayenin kahramanın da dediği gibi bolca malzeme kullanılır. Yemesi son derece zahmetlidir.

İşte yengen tostu: