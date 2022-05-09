Her gece köydeki ahırı ziyaret eden ama inekleri öldürmeyen leopar hakkındaki gerçek, çiftçiyi hayrete düşürdü - Haberler

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Her gece köydeki ahırı ziyaret eden ama inekleri öldürmeyen leopar hakkındaki gerçek, çiftçiyi hayrete düşürdü

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Hindistan'da bir çiftçinin gece mülküne bir leoparın girmesiyle başlayan hikaye okuyanlarda büyük heyecan yarattı. Her gün inek dolu ahıra giren ancak ineklerin hiçbirine zarar vermeyen leoparı takip eden çiftçi, gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Leoparın yıllar önce annesinin öldüğü ve ineği annesi sanarak geceleri yanında yattığının ortaya çıkması şaşkınlık yarattı.

Hindistan'da bir çiftçinin mülküne gece saatlerinde leopar girmesiyle başlayan olaylar zinciri, okuyanlarda büyük şaşkınlık yarattı. Ekim yapan ve ayrıca hayvan besleyen çiftçi, eşinin haber vermesi üzerine her gece ahırlarını bir leoparın ziyaret ettiğini öğrendi.

Gece saatlerinde ahırın olduğu yerde beklemeye başlayan çiftçi, leoparın sessiz bir şekilde ahır kapısından girdiğini ve bir daha geri çıkmadığını fark etti. Sabah geldiğinde ise leoparı ahırda göremiyordu.

Her gece köydeki ahırı ziyaret eden ama inekleri öldürmeyen leopar hakkındaki gerçek, çiftçiyi hayrete düşürdü

Leoparın ahıra yaptığı ziyaretler, ertesi gün ve sonraki günlerde de düzenli şekilde devam etti. Leopar, her gece aynı saatte ahıra ziyarette bulunuyor ve sabaha kadar çıkmıyordu. Leoparın ahırına girmesinin güvenlik endişesi oluşturduğunu düşünen çiftçi, leoparla ilgili gerçeği ortaya çıkarmaya karar verdi.

Her gece köydeki ahırı ziyaret eden ama inekleri öldürmeyen leopar hakkındaki gerçek, çiftçiyi hayrete düşürdü

Çiftçi, yine leoparın ahırına ziyarette bulunduğu bir günün ertesinde leoparı takip etmek için yola koyuldu. Meraklı çiftçi, leoparın kendi çiftliğinde kilometrelerce uzaktaki doğal güzelliği harika olan bir alanda yaşadığını gördü.

Her gece köydeki ahırı ziyaret eden ama inekleri öldürmeyen leopar hakkındaki gerçek, çiftçiyi hayrete düşürdü

Bölgedeki köylülerden leopar hakkında bilgi alan çiftçi, sonunda ilginç gerçeği öğrendi. Köylüler, leoparın annesinin küçükken bir saldırıya uğradığını ve annesinin bu saldırıda öldüğünü belirttiler. Leoparın ise bu olaydan sonra içine kapandığı ve çiftlikteki ineği annesi olarak gördüğünü anlattılar.

Her gece köydeki ahırı ziyaret eden ama inekleri öldürmeyen leopar hakkındaki gerçek, çiftçiyi hayrete düşürdü

Çiftçinin ihbarı üzerine leoparla ilgili araştırmaya başlayan polisler de leoparın çiftliği ziyaretinin sebebi nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Ancak durumun gerçekten de böyle olduğunu ortaya çıkmasının ardından soruşturma noktalandı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Ahır, İnek, Yaşam, Haberler

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