Helal olsun sana! Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarla mücadele sürerken, dayanışmanın en anlamlı örneklerinden biri bir manav esnafından geldi. Sosyal medyada bilinçsizce yapılan "etkileşim odaklı" paylaşımların aksine, duyarlı bir vatandaş görevli personelin yanında olduğunu gösterdi. Kendi manavında satışa sunduğu karpuzları yangın bölgesine taşıyan vatandaş, personelin hem moralini yükseltti hem de ihtiyaçlarına destek oldu.

TAKDİRLE KARŞILANDI

Olay, toplumun yardımsever yönünü ve birlik duygusunu bir kez daha ortaya koyarken, örnek davranış kısa sürede çok sayıda kişi tarafından takdirle karşılandı.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Alevlere karşı büyük bir özveriyle mücadele eden ekiplere destek mesajları yağarken, önceki gün sosyal medyada paylaşılan bir video ise tepki çekti. Yangın görüntülerini cep telefonuyla kaydeden genç bir kadın, evinin penceresinden alevleri arkasına alarak Yalın'ın "Sensiz Olmaz" şarkısını söyledi.