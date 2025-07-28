Helal olsun sana! Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış

Helal olsun sana! Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Helal olsun sana! Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış
Haber Videosu

Etkileşim uğruna yapılan bilinçsiz paylaşımların gölgesinde, bir vatandaş sessizce örnek bir davranış sergileyerek manavından getirdiği karpuzları yangın bölgesindeki görevlilere ulaştırdı.

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarla mücadele sürerken, dayanışmanın en anlamlı örneklerinden biri bir manav esnafından geldi. Sosyal medyada bilinçsizce yapılan "etkileşim odaklı" paylaşımların aksine, duyarlı bir vatandaş görevli personelin yanında olduğunu gösterdi. Kendi manavında satışa sunduğu karpuzları yangın bölgesine taşıyan vatandaş, personelin hem moralini yükseltti hem de ihtiyaçlarına destek oldu.

TAKDİRLE KARŞILANDI

Olay, toplumun yardımsever yönünü ve birlik duygusunu bir kez daha ortaya koyarken, örnek davranış kısa sürede çok sayıda kişi tarafından takdirle karşılandı.

Helal olsun sana! Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Alevlere karşı büyük bir özveriyle mücadele eden ekiplere destek mesajları yağarken, önceki gün sosyal medyada paylaşılan bir video ise tepki çekti. Yangın görüntülerini cep telefonuyla kaydeden genç bir kadın, evinin penceresinden alevleri arkasına alarak Yalın'ın "Sensiz Olmaz" şarkısını söyledi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
3 gündür yanan Bursa'da sabotaj şüphesi! Belediye başkanından dikkat çeken sözler

Bursa'da sabotaj şüphesi! Belediye başkanından dikkat çeken sözler
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı

Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
'FETÖ'den ihraç edildi' iddiası! Bursa'daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı

Yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı, linçten zor kurtarıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSer_hat:

İkisi de insan ama hangisi...

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırv4jsgcdct:

Hayvandan doğanlar hayvan olurlar. İnsandan doğan insan olurlar.

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarılilianne grace:

BUNLAR TERÖRİST

yanıt13
yanıt1
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Allah razi olsun bu adamdan... Insanlik farkli bise... Her etten kemikten varlik insan degil...

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarılilianne grace:

BUNLAR TERÖRİST HEMEN TUTUKLANMALILAR SAVCILAR ALMALISINIZ BUNLARI İÇERİ

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Safiye Soyman, oğlu adına yaptırdığı hayratı gözyaşlarıyla açtı

"İçim yanıyor!" diyen Safiye Soyman gözyaşlarına boğuldu
Sürpriz anlaşma! Fenerbahçe'ye yeni kanat

Fenerbahçe'de sol kanat tamam! Mourinho istedi Fenerbahçe bitirdi
Bursa'da sahte AKUT'çu yangın bölgesinde yakalandı

Yangını söndürme bahanesiyle gitti, gerçek ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.