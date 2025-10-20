Hazer Amani: 'Kadın şeflerin mutfakta daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum'

"MUTFAK BENİ HAYATA BAĞLADI, ERKEN YAŞTA DAMAK ZEVKİMİ GELİŞTİRDİM"

Hazer Amani, mutfağa olan ilgisinin çocuk yaşta başladığını anlattı. "Anneannemin yemek kitaplarına bakıp yemek yapmaya başladım. Okuldan gelip karnımı doyurmak için yemek yapıyordum, ortaokulda da kiloluydum" diyerek bu sürecin onun hayatında bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Üniversite yıllarında 10-15 kişilik arkadaş gruplarına yemek hazırladığını belirten Amani, "El lezzetine çok inanıyorum, bu işte samimiyet çok önemli" dedi. Güney Afrika'da aldığı gastronomi eğitiminin kariyerinde yeni bir kapı açtığını belirten ünlü şef, "Yemek yapmaktan keyif aldığımı fark ettiğimde 'Bunu neden profesyonelliğe taşımayayım?' dedim" sözleriyle kariyer yolculuğunu özetledi.

"KADIN ŞEFLERİN ARTACAĞINA İNANIYORUM, MUTFAK GÖRÜNDÜĞÜ KADAR KOLAY DEĞİL"

Mutfak disiplininin zorluğuna değinen Amani, "Bazen 18 saat mutfakta kalmamız gerekiyor, mutfak göründüğü kadar kolay bir yer değil" dedi. Türkiye'de erkek şef hegemonyasının kırılması gerektiğini vurgulayan ünlü şef, "Ülkemizde daha çok kadın aşçılar ve şefler görmek istiyorum. Kadınların mutfakta daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Masterchef'le gelen şöhretin hayatını değiştirdiğini belirten Amani, "Beni herkes MasterChef'ten sonra tanımaya başladı" dedi. Mesleğinde 6 yıl gibi kısa bir sürede aşçıbaşı olmayı başardığını aktaran Amani, "Stajyer olarak girdiğim otelde yeteneğimle aşçıbaşı oldum" diyerek başarısının arkasındaki emeğe dikkat çekti.

"EVLİLİK DEFTERİNİ KAPATTIM, HERKES ÇOCUK SAHİBİ OLMAK ZORUNDA DEĞİL"

Programın en dikkat çeken bölümü, Hazer Amani'nin özel hayatına dair samimi açıklamaları oldu. "Aldatan adam olmadım. Eski eşimle boşandıktan sonra Sıla hayatıma girdi" diyen Amani, "Sıla ile evliliğimin bitmesinin çok sebebi var. Onunki ışıltılı bir hayat, benimkisi daha farklı bir hayat" sözleriyle gündem yaratacak ifadeler kullandı.

"Baba olmaya fırsat bulamadım, herkes çocuk sahibi olmak zorunda değil" diyen Amani, hayatında yeni bir döneme girdiğini belirterek "Evlilik defterini artık kapattım" açıklamasıyla dikkat çekti. Samimi ve doğal tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Amani, "Yemek yapmak benim meditasyonum, hayatın merkezinde üretmek var" sözleriyle röportajı sonlandırdı.