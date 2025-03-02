Hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram kimdir?

Türkiye'nin sevilen sanatçısı Edip Akbayram çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybederken; Akbayram'ın ölümü tüm ülkeyi yasa boğdu.

1950 YILINDA GAZİANTEP'TE DOĞDU

Edip Akbayram 29 Aralık1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Gaziantep Şahinbey Atatürk Lisesi'nden mezun oldu ve kendi orkestrasını kurdu.

1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a geldi. Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan Abdal'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylemişlerdi. İlk plağını da lise yıllarında yaptı: "Kendim ettim kendim buldum".

İlk plağını çıkardığı grubun adı Siyah Örümcekler'di. Plak, "Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası" ve "Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler" başlıkları altında iki farklı baskıyla çıktı.

ALDIRMA GÖNÜL İLE SATIŞ REKORLARI KIRDI

1972 yılında Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile, Günaydın Gazetesi'nin yeniden düzenlemeye başladığı Altın Mikrofon yarışmasıyla yurt çapında üne kavuştu.

"Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı şarkılarıyla satış rekorları kıran ve altın plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcut.

1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. 1981-1988 yılları arasında bestelerinin TRT'de çalınması yasaklandı.

SON ALBÜMÜNÜ 2012'DE YAYINLADI

1994 yılında çıkardığı 'Türküler Yanmaz' Edip Akbayram'ın kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Usta sanatçı albümünde yer alan şarkılarını, Sivas katliamında hayatını kaybedenlere ithaf etti. 1996'da Güzel Günler Göreceğiz, 1997'de Yıllar, 1998'de Dün ve Bugün, 1999'da İlk Günkü Gibi albümlerini müzikseverlerle buluşturdu. Edip Akbayram'ın 'Mayıs' adını verdiği son albümü ise 2012 yılında yayınlandı.

1976'DA AYTEN AKBAYRAM İLE EVLENDİ

Edip Akbayram 1976 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Edip Akbayram'ın 2 çocuğu var. Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adındaki çocukları da babaları gibi müzikle uğraştı.

İŞTE TÜM ESERLERİ

Akbayram'ın tüm eserleri ise şöyle:

Plakları:

Kendim Ettim Kendim Buldum - Çiçeklerin Dili (Siyah Örümcekler) (1970)

Kükredi Çimenler - Boşu Boşuna (1972)

Anam Ağlar Başucumda Oturur - Sev Beni Beni

Deniz Üstü Köpürür - Dumanli Dumanli Oy Bizim Eller (1973)

Değmen benim Gamlı Yaslı Gönlüme - Yakar İnceden İnceden

İnce İnce Bir Kar Yağar - Dağlar Dağladı Beni (1974)

Garip - Kaşların Karasına

Kolum Nerden Aldın Sen Bu Zinciri - Gam Üstüne Gam Yapılır (1975)

Mehmet Emmi - Affetmem Seni (1976)

Zalim Zalim - Kahpe Felek

Aldırma Gönül - Sen Açtın Yarayı (1977)

Analara Kıymayın Efendiler - Adiloş Bebe (1978)

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Gidenlerin Türküsü (1979)

Bugün Bizde Bayram Var - Bu Yıl Benim Yeşil Bağım Kurudu (1981)

Edip Akbayram 1971 yılında Barış Manço'nun Moğollar'la doldurduğu İşte Hendek İşte Deve - Katip Arzuhalim plağını Nejat Taylan Orkestrası ile kaydetti. Plak Nejat Taylan Orkestrası adına piyasaya sürüldü.

Albümleri:

Mayıs (2012)

Söyleyemediklerim (2008)

Dün ve Bugün 3 (2005)

Dün ve Bugün 2 (2004)

33'üncü (2002)

Selam Olsun (2001)

İlk Günkü Gibi (1999)

Dün ve Bugün (1998)

Yıllar (1997)

Güzel Günler Göreceğiz (1996)

Türküler Yanmaz (1994)

Bir Şarkın Olsun Dudaklarında (1993)

Unutamadıklarım (1992)

Hava Nasıl Oralarda? (1991)

Senden Haber Yok (1991)

Şahdamar (1990)

Özgürlük (1988)

Yeni Gelen Güne Türkü (1986)

Dostlar 1985 (1985)

Dostlar 1984 (1984)

Nice Yıllara Gülüm (1982)

Nedir Ne Değildir? (1977)

Edip Akbayram (1974)