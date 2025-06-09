Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
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Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından zeybek oynarken çekilen görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti. Zeyrek'in ölüm haberi sonrası zeybek oynarken çekilen görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve üç gündür hastanede tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ten acı haber geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Zeyrek'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Zeyrek'in acı haberi, sevenlerini ve Manisalıları yasa boğdu.

ZEYBEK GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Çok sayıda siyasetçi taziye mesajı yayımlarken; Zeyrek'in ölümünün ardından zeybek oynarken çekilen görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz günlerde evindeki havuzun makine dairesinde oluşan arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılmıştı. Ağır yaralanan Zeyrek, hastaneye kaldırılmıştı.

Zeyrek'in hayatını kaybetmesine neden olan olaya ilişkin soruşturma başlatılmış, 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştı. Öte yandan soruşturma için 3 savcının görevlendirildiği de bildirilmişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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