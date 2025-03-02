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Yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

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Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul'da kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda 52 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın, ailesiyle birlikte Antalya'da çekildiği son görüntüleri ortaya çıktı. Doğum gününün erken kutlandığı gecede Edip Akbayram'ın, eşi Ayten Akbayram ile dans edip, dostlarıyla sohbet ederek güzel bir gece geçirdiği görüldü.

İstanbul'da kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin 52'nci gününde hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın, ailesiyle birlikte çekildiği son görüntüler ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı

AİLESİ VE DOSTLARIYLA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Sanatçı'nın 29 Aralık'taki doğum gününü erken kutlayan ailesi ve dostları, 21 Aralık Cumartesi gecesi aile dostları Fadime ve Ramazan Aslan çiftinin Antalya Kundu'daki otelinde bir etkinlik düzenledi.

Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı

EŞİ İLE DANS, DOSTLARIYLA SOHBET ETTİ

Tiyatro sanatçısı Levent Ülgen'in de yer aldığı gecede Edip Akbayram, eşi Ayten Akbayram ile dans edip, dostlarıyla sohbet ederek güzel bir gece geçirdi

Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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