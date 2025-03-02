Hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda 52 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın, ailesiyle birlikte Antalya'da çekildiği son görüntüleri ortaya çıktı. Doğum gününün erken kutlandığı gecede Edip Akbayram'ın, eşi Ayten Akbayram ile dans edip, dostlarıyla sohbet ederek güzel bir gece geçirdiği görüldü.
İstanbul'da kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin 52'nci gününde hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın, ailesiyle birlikte çekildiği son görüntüler ortaya çıktı.
AİLESİ VE DOSTLARIYLA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Sanatçı'nın 29 Aralık'taki doğum gününü erken kutlayan ailesi ve dostları, 21 Aralık Cumartesi gecesi aile dostları Fadime ve Ramazan Aslan çiftinin Antalya Kundu'daki otelinde bir etkinlik düzenledi.
EŞİ İLE DANS, DOSTLARIYLA SOHBET ETTİ
Tiyatro sanatçısı Levent Ülgen'in de yer aldığı gecede Edip Akbayram, eşi Ayten Akbayram ile dans edip, dostlarıyla sohbet ederek güzel bir gece geçirdi