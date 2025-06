Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi Kapanış Töreni Düzenlendi

SAMSUN Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Hayallerim Gerçek Oluyor' projesi, düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. Proje kapsamında 13 huzurevi sakini hayallerindeki mesleği yapma fırsatı buldu.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Atakum Huzurevi Yaşlı, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi koordinasyonunda kamu ve özel kuruluşların desteğiyle hayata geçirilen projeyle, 13 yaşlının hayalleri gerçeğe dönüştürüldü. Projenin kapanış programı Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene, Samsun Vali Yardımcısı Vekili ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Necmettin Aygün, Atakum Huzurevi Yaşlı, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Songül Gürsel, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Atakum Huzurevi Yaşlı, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Songül Gürsel, "Biz bu projeye başlarken bir hayal kurduk. Acaba yıllardır içinde kalan belki de bir zamanlar artık çok gençlerinden hayalleri tekrar canlandırabilir miydik? ve bugün gururla söyleyebilirim ki 'evet' yapabildik. Kimimiz gençlik yıllarında kurduğu bir hayalini yeniden yaşadı, kimimiz ilk kez bir hayaline kavuştu. Kimi polis olmak istedi, kimi hiç oturamadığı okul sıralarına oturabilmek. Birlikte güldük, birlikte heyecanlandık, birlikte gözyaşı döktük. Ama en önemlisi hayatın her anında umut olduğunu, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu bir kez daha hep birlikte gördük. Bu süreçte yaşadığımız her an bizim için birer ders, birer ilham kaynağı oldu. Büyüklerimizin gözlerindeki ışıltı, gerçekleştirdikleri hayalin ardından yüzlerinde beliren o çocukça sevinç. Bunlar tarif edilemez duygulardı. Bir kez daha anladık ki gerçek mutluluk bir insanın hayaline kavuşmasına vesile olmaktır" dedi.

BÜYÜKLERİMİZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ VE KIYMETLİ

Büyüklerin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Samsun Vali Yardımcısı Vekili ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın, "Valimiz Orhan Tavlı'nın himayelerinde büyüklerimiz için her zaman iyi, güzel, anlamlı projeler geliştirmek için Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bir ekip ruhu içerisinde çalışıyoruz. Dün arkadaşlarımızla bir araya geldik. 'Nasıl daha güzel, daha anlamlı, unutulmaz etkinlikler, projeler geliştirebilir' diye fikir alışverişinde bulunduk. Çünkü büyüklerimiz bizim için değerli ve kıymetli. Diğer kurumlarda çalışan arkadaşlardan şunu istiyorum. Lütfen çeşitli zamanlarda değerli büyüklerimizle bir araya gelmeye özen gösterin. Kendilerinden öğreneceğiniz çok şey var. Biz ne kadar bilgiye sahip olsak da hayat tecrübesi denen hazine başka bir şeydir. Bize hayat yolunda o tecrübeleri ışık olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bahtiyar Acar'ın zeybek gösterisi büyük beğeni toplarken, hayalleri gerçekleştirilen 13 yaşlının hikayeleri videolar eşliğinde paylaşıldı. Huzurevi sakini Resmiye Sağır da konuklara hitap ederek teşekkür etti. Tören, 'Huzur Korosu'nun konseriyle son buldu.

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,