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Hatay'ın Samandağ ilçesinde deniz yola taştı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde fırtına dolayısıyla deniz yola taştı. Gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluşurken Deniz Mahallesinde sokaklar sular altında kaldı. Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ve Koordinatör Kaymakam İbrahim Ergin, AFAD ve kaymakamlık ekipleri gece saatlerinden beri sahada denizin taştığı yerlerde vatandaşların yardımına koşuyor.