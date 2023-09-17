Hatay Dörtyol Hükümet Konağı Kontrollü Şekilde Yıkıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki hükümet konağı depremde ağır hasar aldığı için kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Dörtyol ilçesinde betonarme yapı olarak 1961 yılında yapılan, ilçe halkına kaymakamlık, adliye, vergi dairesi, nüfus, emniyet, milli eğitim müdürlüğü gibi kamu hizmetlerinin bir arada verilmeye başlanan ve 2014 yılına kadar kaymakamlık hizmetlerinin yürütüldüğü bir süredir riskli yapı olması sebebi ile kullanılmayan 3 katlı hükümet konağı binası da depremde ağır hasar aldı. Bu nedenle alınan kararla yıkım çalışması başlatıldı.

Hükümet konağının yeni binasına taşınması ile birlikte bir süredir kullanıma kapıla binada yıkım ekipleri tarafından iş makineleri yardımı ile yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkımı gerçekleştirilen tarihi kamu binasında uzun yılar hizmet veren adliye katındaki avukatlar odasında çalışarak emekli olan Adem Karabulut, 27 yıl tarihi bina içerisinde görev yaptığını ve bir çok hatıraları bulunduğunu belirtti. - HATAY