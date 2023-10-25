Hatay'da enkazın yüzde 77'si kaldırıldı, vatandaşlar evlerinin yerini tanıyamaz hale geldi

Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da enkazın yüzde 77'si Hatay Valiliğinin ve yıkım ekiplerinin hummalı çalışmasıyla kaldırıldı. Binaların yerini arazilerin aldığı enkaz kentte, vatandaşlar yıllarca yaşadığı evlerinin yerlerini artık tanıyamıyor.

ENKAZIN BÜYÜK KISMI KALDIRILDI

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde ağır yaralar alan Hatay'da depremin yaraları sarılıyor. Depremin ardından inşaatına başlanan afet konutları yükselirken bir yandan da ağır hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Hatay Valiliği koordinesinde devam eden enkaz kaldırma çalışmalarında Hatay genelinde yüzde 77 seviyesine, depremin en büyük yıkımı yaptığı Defne ve Antakya ilçelerinde yüzde 80 seviyesine gelindi. Enkaz kaldırma çalışmalarında 693 kamyon, 902 ekskavatör, 3 yükleyici 130 arazöz ve 83'de çeşitli iş makinesi görev alıyor. Ekiplerin gece gündüz ve mesai meftunu gözetmeksizin yürüttüğü çalışmalar sonrası binaların yerini araziler aldı. Depremzede vatandaşlar, yıllarca yaşamlarını sürdürdükleri memleketlerini, mahallelerini ve sokaklarını tanıyamaz hale geldiler.

"SOKAKLARIMIZI TANIYAMAZ HALE GELDİK"

Emek Mahalle Muhtarı Celal Sarı, yıllarca yaşadıkları sokakları tanıyamaz hale geldiklerini belirterek "Şu anda Emek Mahallesi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi arkamızdaki emlak konutları buralarda yıkıldı. Şu anda dediğimiz gibi yüzde 80 civarında yıkımlarımız bitti. Son olarak bizim yıkım firmamız da burayı bitirdikten sonra temelleri düzeltip ondan sonra bırakacak. Evet, mahallemizde şu anda sokaklarımızı tanıyamaz olduk. Zaten sokaklarımızın çoğunda girilemez durumda. Yavaş yavaş zaten hafriyatlar da kalkıyor. Mahallemiz gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya doğru bazı orta ve az hasarlı binalarımız var.. Bunlarla yetinmeye çalışıyoruz" dedi.

"BİR VATANDAŞIM GELDİ, AĞLAYARAK GERİ GİTTİ"

Muhtarlık görevini yürüttüğü Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşümüm başlayacağına dikkat çeken muhtar Sarı, "İlerleyen zamanda da inşallah, kentsel dönüşüm adı altında yeni evler yapılacak. Yavaş yavaş inşaatlarımız başlayacak. Yeni bir yerleşme olacak inşallah rabbimin izniyle. Tabii ki çok üzgünüz. Çünkü çoğu vatandaşımızın buradan her biri ayrı ayrı illere, ilçelere, köylere, mezralara taşındı. Şu anda da hepsi gelip görüyorlar. Hatta dün bir yine şahit oldum. Bir vatandaşım geldi ve ağlayarak gitti. Çünkü evinin yerinde yerler esiyordu" ifadelerini kullandı.

"7 YILDIR OTURDUĞUM BİNANIN YERİNİ SEÇEMİYORUM"

Depremzede Şevket Küçük, 7 yıl boyunca yaşadığı apartmanın yerini tanıyamadığını belirterek "Burası emek mahallesidir. Benim mahallem saray kenti. Saray kenti zaten şu anda komple yok oldu. Tamamen yok oldu. Artı depremde ana fay direkt bizim mahallenin altından geçmiş. Ben kiracıydım ama bizim evimiz tamamen yıkıldı. Biz indikten sonra yıkıldı. Zaten biz inerken kolon kırılmıştı. Bina hafif yattı, kolon kırılmıştı. Biz saniyelerle kurtulduk. Biz indikten sonra zaten bina yıkıldı. Şu an zaten bizim bulunduğumuz saray kent bölgesi yerler bir oldu. Mahallenin yüzde 100 gitti. İnanın zaman zaman mahallemden geçiyorum. Yedi yıldır oturduğum binamın yerini seçemiyorum. İnanın o kadar yani söyleyeyim size. Hatay'ın yüzde doksanı gitti. Bu benim şahsi görüşüm. Rabbim razı olsun yine devletimiz olsun, AFAD olsun yine elimden geleni yapıyor. Yedi yıldır yani oraya bir yuvamızı kurduk. Ondan sonra yani oradan o kadar zor şartlar altında çıktık ki inanılmaz yani. Yani şu an bile anlatırken bak gözlerim doldu. Rabbim kimseye göstermesin bunu. Allah bir daha hiçbir kuluma, hiçbir insanoğluna bu vahşeti bir daha yaşatmasın" şeklinde konuştu.