Hatay'da depremzedelere prefabrik evler teslim edilecek

Hatay'da, Antakya Kisecik EXPO yolu üzerinde yapımına mart ayı içinde başlanan 1. etap prefabrik evlerin inşaatı tamamlandı. Evler yarın kurayla belirlenecek hak sahiplerine teslim edilecek.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ile CİNER Grubu'nun birlikte planladığı 60 ile 82 metrekare arasında tamamı döşeli 60 evin inşası tamamlandı. Evler, depremlerden zarar gören başta öksüz, yetim ve engelli yurttaşlar olmak üzere mağduriyet yaşayanlara yarın teslim edilecek.

HBB Başkanı Lütfü Savaş, bugünün kendileri için çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"6 Şubat'ta büyük bir afet yaşadık, insanlarımızı kaybettik, 90 gün geçti üzerinden, bizi üzen olaylar olduğu gibi bizi sevindiren olaylar da oldu. 3. günden itibaren Türkiye'nin her yerinden belediyeler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, odalar, şirketler yardımımıza koştu. Bunlardan biri de CİNER Grup. 2 etaplı 100 prefabrik ev yaptılar burada. 60'ı yarın teslim edilecek. Bu evleri yaparken CİNER grubu çok titiz davrandı. İmkanlarımız doğrultusunda altyapıyı biz üstyapıyı ise onlar yaptı. CİNER grubu ile birlikte kurulan bu evler teslim edilecek. Elbette yüzbinlerce insanımızın konutlara ihtiyacı var ama bu da bir başlangıç ve biraz daha zamana ihtiyaç var. Başta burada emeği geçen Turgay Ciner'e, Ciner ailesine ve süreci çok yakından takip eden Muharrem Sarıkaya'ya teşekkür ederim. Hatay el ele, gönül gönüle yeniden ayağa kalkacak, geleceğe uzanacak. Biz Türkiye olarak büyük bir aileyiz, yaralarımızı birlikte saracağız. Hayırlı olsun."

Ciner Grubu'nu temsilen Hatay'a gelen HaberTürk Yazarı Muharrem Sarıkaya ise "Burayı ilk projelendirdiğimizde Sayın Turgay Ciner, standartları yüksek tutmamızı, evlerin bölgede örnek gösterilmesini istedi. Buradaki amaç bu evleri gören bizi örnek alsın ve bu standardı sürdürsün istiyoruz" dedi.