Hatay'da çocuklar için motivasyon merkezi açıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, BluTV ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle İskenderun Arsuz Expo alanında 'Neşeli Nokta' isimli bir motivasyon merkezi kuruldu. Deprem felaketinden en çok etkilenen Hatay'da yaşayan çocuklar için inşa edilen merkezde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, online yayın yapan video platformu BluTV ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinesinde; İskenderun Arsuz Expo alanında çocuklar için 'Neşeli Nokta' isimli bir motivasyon merkezi kuruldu.

Deprem felaketinden en çok etkilenen illerden Hatay'da yaşamına devam etmeye çalışan bölge halkı ve özellikle çocukların keyifli zaman geçirmesi amacıyla Konteyner İzleme Salonu inşa edildi.

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Murat Bayram ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Emine Atmaca ve ünlü oyuncular Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın katıldığı açılışta, BluTV orijinal içerikli 'Şeker Fareler' isimli film izlettirildi.

İskenderun – Arsuz EXPO alanında faaliyete geçen oyun alanının açılışı öncesinde, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kitap boyama, yüz boyama, müzik eşliğinde oyunlar oynandı ve sportif oyun parkurları kuruldu. Etkinlikte limon dondurma ve pamuk şekeri dağıtımı yapıldı.

Tüm idaresi ve yönetimi HBB'ye devredilen 'Neşeli Nokta' Motivasyon Merkezi projesi; Doğan Holding, Hepİyi Sigorta, Doğan Trend Otomotiv ve teknoloji destekçisi olarak Huawei katkılarıyla hayata geçirildi.

EXPO alanında bulunan depremzede vatandaşlar ile çocukların yoğun ilgi gösterdiği açılışın sonunda HBB tiyatro oyuncuları tarafından hazırlanan 'Nina'nın Rüyası' adlı tiyatro eseri sergilendi.