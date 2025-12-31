Haberler

Hasankeyf'te kar manzarası dronla görüntülendi

Güncelleme:
Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası oluşan etkileyici manzaralar, dron ile kaydedildi. Zeynel Bey Türbesi ve Hasankeyf Kalesi gibi sembol noktaların beyaz örtüyle kaplanması görsel bir şölen sundu.

BATMAN'ın 12 bin yıllık tarihe sahip ilçesi Hasankeyf'te kar yağışının ardından oluşan manzara, dronla görüntülendi.

Batman'ın 12 bin yıllık tarihe sahip, yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri'nin kenarında bulunan, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim ilçesi Hasankeyf'te sabah etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Hasankeyf'in sembol noktaları olan Zeynel Bey Türbesi, Hasankeyf Kalesi, Mağaralar, Şaab Vadisi gibi birçok nokta görenleri etkiledi. Gece ışıklandırmaları ile karın buluşması ilçenin eşsiz siluetini ön plana çıkararak görsel bir şölen sundu. Beyaz örtüyle kaplanan Hasankeyf ilçesi Hasankeyf Kaymakamlığı tarafından dronla kayıt altına alındı. Hem gece hem de gündüz çekilen görüntüler büyük beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
