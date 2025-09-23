Hasan Hüseyin Karatepe: Alışverişteki Çakı Kılıfı, Deri Ustalığına Giden Yolda İlk Adım Oldu

KÜTAHYA'da, alışveriş merkezinden aldığı deri çakı kılıfını beğenmeyen Hasan Hüseyin Karatepe (42), ardından gittiği meslek edindirme merkezinde çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimlerini tamamlayıp Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici oldu. Deri ustası olarak öğrenci yetiştirmeye başlayan Karatepe, "Usta öğretici olarak bugüne kadar yaklaşık 50 kişiye deriyle alakalı eğitim verdim" dedi.

Tavşanlı ilçesinde Garp Linyitleri İşletmesi'nin İnsan Kaynakları Birimi'nde bilgisayar işletmeni olarak çalışan Hasan Hüseyin Karatepe, 5 yıl önce alışveriş merkezinden aldığı çakının kılıfını beğenmeyip, kendisi yapmak istedi. Tavşanlı Mesleki Eğitim Merkezi'nde çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi alan Karatepe, daha sonra Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi'nde aldığı 10 günlük oryantasyon eğitimiyle usta öğretici oldu. Bilgisayar işletmenliği işinden kalan zamanını 6 metrekarelik atölyesinde geçiren Karatepe, ilçede ilk kez açılan dericilik kursuyla yeni zanaatkarlar yetiştirmeye başladı.

'DAHA SAKİN BİR İNSAN HALİNE GELDİĞİMİ SÖYLÜYORLAR'

Hasan Hüseyin Karatepe, yaşadığı süreci anlatarak, "Alışveriş merkezinden aldığım bir çakının kılıfı hoşuma gitmedi diye dericiliğe merak sardım ve o şekilde başladı. Daha sonra deri üzerinde yakma sanatıyla resimler, figürler, yazılar yazmaya başladım. Ardından deri oyma, işleme sanatının da var olduğunu öğrenip, bu sanat üzerine merakım devam etti. Geçen 5 yılı kendimi geliştirmek adına bir çalışma ve araştırma içerisine girdim. Denemeler, birçok ürünler, tablolar yapıp, derinin hangi yerlerde ne gibi tepkiler verdiğini veya sınırlarımın ne olduğunu neler yapılabileceğini görmeye gayret ettim. Kemerler, kartlıklar, telefon kılıfları, saat kordonları, bileklikler veya deriden aklınıza gelebilen, hayal edilebilen ne varsa yapılabileceği konusunda bütün sınırlarımızı hamdolsun aşmış durumdayız. İş sonrasında arta kalan zamanlarımda, hafta sonlarında ben bu sanatı geliştirmeye mesai harcıyorum. Eşimden dostumdan arkadaşlarımdan şunu duyuyorum; her geçen gün daha sakin, dingin, kendiyle barışık bir insan haline geldiğimi söylüyorlar. Bunu da ben muhtemelen deri sanatına borçluyum diye düşünüyorum" dedi.

DERİCİLİĞİ GELECEK NESİLLERE AKTARIYOR

Bugün dericilikle ilgili 50 kadar kişiye eğitim verdiğini ifade eden Karatepe, "Bizler bugün yeniden bu sanatın halkımızla buluşmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak adına büyük bir mücadele içerisindeyiz. Gelir olarak baktığımızda, sanatsal anlamda işlenen deri çok rahat bir aileyi geçindirebilecek kazançlar elde etmeye fırsat veriyor. Tabii bunun için insanlarımızın önce bunu eğitimini alması ve öğrenmesi gerekiyor. Ben 40 yaşımdan sonra gidip kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgelerini de Milli Eğitim Müdürlüğümüzden temin ettim. Hikaye bu ya, bir gün aldığım çakının kılıfına duyduğum rahatsızlık beni derici yaptı ve artık usta öğretici olarak bugüne kadar yaklaşık 50 kişiye deriyle alakalı eğitim veriyorum" diye konuştu.